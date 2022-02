Jan Vertonghen in de achtste finale van de Champions League met Benfica tegen oude liefde: “Ajax ligt me na aan het hart”

Het is het vurige verlangen van veel voetballers: op het allerhoogste voetbalpodium de degens mogen kruisen met hun oude club. Maar niet van Benfica-verdediger Jan Vertonghen (34), die in de achtste finale van de Champions League voor de tweede keer in zijn loopbaan de strijd aangaat met zijn grote liefde Ajax. “Iedereen zal denken dat het bereiken van de finale van 2019 met Tottenham Hotspur ten koste van Ajax het fijnste moment in mijn leven was. Maar geloof me, dat was het écht niet.”