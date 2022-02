Witte Huis: “Geen plannen voor gesprek tussen Joe Biden en Vladimir Poetin”

Volgens woordvoerster Jen Psaki staat president Biden in het algemeen open voor diplomatieke gesprekken, maar nu, op het moment dat het conflict Rusland-Oekraïne escaleert, is dat niet het juiste moment. Ze benadrukte verder dat de deur naar diplomatie nooit volledig gesloten wordt, maar betreurde de koerswijziging van Moskou.

Een persoonlijke ontmoeting tussen Biden en Poetin was de voorbije dagen vaak het gespreksonderwerp. Biden had in principe toegestemd met een ontmoeting en het Kremlin leek ervoor open te staan. Een concrete timing was er nog niet, maar de details zouden normaal donderdag worden uitgewerkt tijdens een ontmoeting van de Amerikaanse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken, maar ook die is afgezegd.

