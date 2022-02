Hasselt

Een 89-jarige psychiater en 66-jarige neurochirurg worden samen met drie andere verdachten doorverwezen naar de correctionele rechtbank voor hun aandeel in een fraudezaak rond uitkeringen voor langdurig zieken. Miljoenen aan invaliditeitsuitkeringen zouden foutief zijn toegekend. “Dit is de grootste fraude die we ooit ontdekten.”