Tuchel houdt Rode Duivel op de bank bij Chelsea: “Er wordt alleen op Lukaku gefocust. Voetbal is nochtans een teamsport”

LEES OOK. Engels voetbalicoon Rio Ferdinand verdedigt Romelu Lukaku (en is géén fan van Youri Tielemans): “Ik zou knettergek worden”

Romelu Lukaku kreeg de rekening gepresenteerd voor die schamele zeven baltoetsen tegen Crystal Palace, het absolute laagterecord sinds dat in 2013 wordt bijgehouden. Thomas Tuchel hield zijn spits tegen Lille op de bank. “Ik vond dat Romelu afgepeigerd leek”, zei Tuchel vooraf. “Hij heeft dan ook veel gespeeld. De extra tijd in de WK-finale voor clubs, het vele reizen. En de match tegen Palace was niet zijn beste. Misschien is het makkelijker voor hem om van de bank te komen en zo de match te doen kantelen, indien nodig.”

Sinds de woelige periode na het Sky Italia-interview leek Lukaku nochtans weer in de armen gesloten. Tien basisplaatsen op rij dit jaar, in 46 dagen. Vermoeid? Tja, dat zullen we zondag zien, tegen Leicester, wanneer Lukaku ‘uitgerust’ is. Dat Tuchel verwees naar de verlengingen in de WK-finale is alleszins onzin. Toen was Lukaku al gewisseld.

Zijn vervanger was Kai Havertz. Die miste van dichtbij meteen een kans waarbij iedere­ (Belgische) kijker dacht: Die had Lukaku wel binnengestampt. En ook: Zo’n goeie voorzet kreeg ‘Romme’ vorig weekend nooit. De Duitser creëerde­ voor zichzelf meteen een tweede kans, maar hij plaatste de bal net niet diep genoeg in de hoek. Doelman Léo Jardim zweefde knap in corner. Daarop was het wel raak voor Havertz. Goeie kopbal naar de grond: 1-0 na acht minuten. De regisseur liet de camera meteen zwenken naar de bank van Chelsea. Lukaku veerde net als de rest recht, gaf een beleefd applaus en bleef verder stoïcijns.

Pulisic met knappe goal

Het vroege doelpunt werkte niet inspirerend voor Chelsea. Alonso had nog een volley in huis maar grote kansen bleven uit. Een beeld van een verongelijkte Lukaku kreeg de regisseur evenmin. Onze landgenoot keek onbewogen toe vanonder zijn kap.

Lille zette goed druk, maar kwam er moeilijk door. Een fausse queue van Rüdiger caprioleerde niet ver over doel en deed Chelsea even schrikken. Ex-Buffalo Jonathan David werkte hard, maar werd niet in stelling gebracht.

En Amadou Onana, de Belgische belofte-international die wél op het veld stond? Wel, Onana is een defensieve middenvelder, maar moest nu in steun van David spelen. Dat pakte verkeerd uit. Onana raakte voor de rust amper een bal goed.

Weer Alonso kreeg in de tweede helft de gelegenheid om Chelsea in veilige haven te loodsen, maar Celik redde voor de lijn. Toen N’Golo Kanté onhoudbaar oprukte ne Pulisic aanspeelde, was het wel prijs: 2-0 met een fraaie afwerking. Meteen erna mocht Onana – iets beter in de tweede helft – naar de kant. Het nummer elf uit de Ligue­ 1 vermocht echter geen reactie meer. En Lukaku, die zich wel even opwarmde, kreeg geen speeltijd.

© REUTERS

Bedoelde Tuchel dat met het “beschermen” van zijn spits, zoals hij vooraf zei? “Ook ja. Het leek me niet het geschikte moment voor hem nadat er zo gefocust was op die baltoetsen tegen Palace”, zei de Duitser achteraf. “De intensiviteit die de ploeg vandaag bracht: Lukaku had het moeilijk om hetzelfde te brengen. Maar of hij zondag speelt? Dan zijn we weer vier dagen verder.”

Waarna Tuchel nog vraag na vraag over Lukaku kreeg. “Er waren nog spelers op de bank. En toch wordt er alleen gefocust op Lukaku. Laten we niet vergeten dat voetbal een teamsport is.” To be continued, nog maar eens.