Stier wordt meegesleurd door rivier, overleeft waterval en rotsen en wordt 80 kilometer verderop rustig grazend teruggevonden

Op 10 februari begon het plots hevig te regenen in het Shenandoah-gebied in Nieuw-Zeeland. “Volgens de weerberichten zou er 60 millimeter neerslag per vierkante meter uit de lucht vallen, maar uiteindelijk werd het 160 millimeter”, zo getuigt lokale veeboer Tony Peacock. “Het meeste dat ik hier ooit heb meegemaakt.”

Peacock had niet voldoende tijd om zich voor te bereiden op de plotse stortvloed. Hoewel hij nog enkele van zijn dieren in veiligheid kon brengen, werden enkele van zijn dieren meegesleurd door de kolkende Maruia-rivier. Eén daarvan was een achttien maanden oude Hereford-stier.

De Nieuw-Zeelandse veeboer had alle hoop om zijn vermiste dieren terug te vinden al opgegeven, toen hij een week later een verrassend telefoontje kreeg van een lokaal landbouwbedrijf. “Ze vertelden me dat een boer in Westport een van mijn stieren had en gaf me zijn oormerknummer. Toen ik de boer contacteerde, zei hij dat de stier het goed stelde, dat hij er alleen uitzag alsof hij wat rust en ontspanning nodig had.”

Opmerkelijk, als je weet wat voor een reis de stier heeft meegemaakt. Het dier werd maar liefst 80 kilometer meegesleurd door de kolkende rivier, passeerde daarbij onderweg onder meer een tien meter hoge waterval en vele rotspartijen en kon maar op het nippertje vermijden dat hij in volle zee terechtkwam. En toch bleef hij ongedeerd. “Toen hij gevonden werd, was hij rustig aan het grazen”, aldus Peacock. “Ik ben zo blij dat hij nog leeft. Ik denk dat hij nu de status van legende zal krijgen en dat ik hem - vergezeld van wat koeien - met pensioen zal laten gaan.”

Romance

Wie weet komt er mogelijk nog een romance van ook. “Ik ben vandaag opgebeld door een man die een jonge vaars naar hem wilde brengen om zo te proberen om een paar goede fokdieren te verkrijgen.”