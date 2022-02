Chelsea zonder Romelu Lukaku oogst lof in Engelse media: “Kai Havertz scoort goals die Lukaku ook graag zou maken”

LEES OOK (+).Tuchel houdt Rode Duivel op de bank bij Chelsea: “Er wordt alleen op Lukaku gefocust. Voetbal is nochtans een teamsport”

“Na de wedstrijd waarin iedereen het had over zijn weinige baltoetsen (zeven, red.) was het niet het moment om hem in een nieuwe vuurlinie te sturen”, verklaarde Chelsea-coach Thomas Tuchel na de wedstrijd. “Het was tijd om een stap terug te zetten. Dat was de beslissing en je kon zien dat we een sterke overwinning behaalden vandaag. Bijna elke vraag gaat over Romelu, de focus is enorm. Vergeet niet dat er ook nog negen andere spelers niet gespeeld hebben en dat het een teamsport is.”

“De focus lag voor deze wedstrijd op intensiteit, hoog tempo, hard werk met en zonder bal. Romelu had er de laatste weken moeilijkheden mee om dat te brengen”, ging Tuchel verder. “Dat was wat ik bedoelde wanneer ik zei dat hij moe was: niet alleen fysiek maar ook mentaal vermoeid.”

© ISOPIX

The Guardian: “Timo Werner had acht minuten nodig voor zeven baltoetsen”

Engelse media zijn enthousiast over de frisse manier waarop Chelsea voor de dag kwam, mét Kai Havertz, zónder Lukaku. “Chelsea was op vele vlakken uitstekend”, schrijft The Guardian. “Perfect synchroon teamwork en een duidelijke demonstratie. Na 79 minuten hadden The Blues al vier spelers ingebracht en geen daarvan was Romelu Lukaku. Wel Timo Werner, die amper acht minuten nodig had om zeven keer de bal te raken.”

“Het valt op dat Romelu Lukaku dezer dagen volkomen uit balans lijkt met de rest van het team”, gaat The Guardian verder. “Christian Pulisic en Kai Havertz werkten als Trojanen die alle gaten indoken en constant op en af liepen voor de ploeg.”

“Tuchel toonde zich misschien maar licht verbaasd over die zeven baltoetsen van Lukaku, maar hij ziet al die dingen toch ook. Net als Tuchel moet beseffen dat hij daar zelf niets aan kan veranderen. Hij kan zelf niet meer uit de aanwinst van 90 miljoen pond halen. Lukaku op de bank laten was abrupt, maar to-the-point. Chelsea zal hier sowieso op verder bouwen.”

© REUTERS

Sky Sports: “Lukaku kwam naar een club die niet op hem zat te wachten”

“Het is tijd om Kai Havertz niet langer als valse negen, maar als een echte spits te beschouwen”, schrijft Sky Sports. “Hij komt in de bal en maakt ruimte vrij, maar gaat ook zelf diep. Hij maakt doelpunten die alle spitsen - ook Lukaku - graag zouden maken. Halfweg de eerste helft had Havertz al vijftien baltoetsen, meer dan de helft van alle baltoetsen van Lukaku afgelopen weekend.”

De analyse van Sky Sports begon scherp, maar er kwam ook nuance. “We moeten wel duidelijk zijn over al zijn verdiensten, want het is veel te makkelijk om te suggereren dat Lukaku overrated is. We hebben het hier over de man die Speler van het Jaar werd in de Serie A, meer dan 100 caps telt voor zijn land en al meer dan een decennium lang elk seizoen gemiddeld 23 doelpunten maakt.”

Verschil met Inter

“Thomas Tuchel wilde vorige zomer ter vervanging van Olivier Giroud iemand die met de rug naar doel kon spelen, een targetspits”, gaat het verder bij Sky Sports. “En hij kan dat. Het robuuste spel tegen Arsenal in augustus was opvallend. Maar Lukaku voelt zich al lang comfortabeler met het gezicht naar doel, wanneer hij naar voren kan lopen en op snelheid en kracht verdedigers kan passeren. Zoals hij dat samen met Lautaro Martinez deed bij Inter.”

Lukaku kwam bij Inter duidelijk meer van rechts. — © Sky Sports

Sky Sports neemt er de ‘heat map’ van Romelu Lukaku bij Inter en bij Chelsea bij. “Daarop zie je het grote verschil. Bij Inter had Lukaku vrij spel in de half space, de ruimte op het veld waar hij het liefst op de rechterflank opduikt. Van daaruit kon hij naar binnen snijden, passes geven of zelf schieten. Bij Chelsea blijft hij meer centraal en daarom is hij maar een randfiguur in het spel van The Blues. Centraal blijven betekent uit de weg blijven.”

“Lukaku is van gemiddeld drie schoten per wedstrijd naar twee schoten gegaan. Afwerken is niet het probleem. Het probleem is dat hij minder betrokken is. Rond het strafschopgebied spelen en wachten op de bal is niet het spel van Lukaku, en dat is ook niet het spel van Chelsea.”

“De waarheid is dat Lukaku naar een club gekomen is die niet op hem zat te wachten”, besluit Sky Sports. “Hij kwam naar een club die zonder hem was opgeklommen en tekende om een probleem op te lossen waarvan niet iedereen voelde dat het bestond.”