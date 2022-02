Spectaculaire beelden tonen hoe gijzelaar ontsnapt en politie inrijdt op gijzelnemer Apple Store Amsterdam

De urenlange gijzeling in de Apple Store aan het Leidseplein in Amsterdam is dinsdagavond spectaculair ten einde gekomen. Nieuwe beelden tonen hoe de gijzelaar kon ontsnappen en de politie de 27-jarige gijzelnemer kon arresteren door hem aan te rijden.

De politie heeft twee woningen in Amsterdam doorzocht. Een daarvan is de woning van de verdachte en de ander is een woning waar hij vaak verbleef. De gijzelnemer blijkt een strafblad te hebben in verband met de wet wapens en munitie.

Volgens de politie had de verdachte zowel een automatisch wapen als een handwapen bij zich. Met het automatische wapen heeft hij zeker vier keer richting de politie geschoten, toen die aan het begin van de avond ter plaatse kwam.

Vele tientallen mensen konden door de politie in veiligheid worden gebracht, van hen bleken vier zich schuil te hebben gehouden in een kast. De gijzelaar die urenlang werd vastgehouden door de gijzelnemer onder bedreiging van een vuurwapen, was waarschijnlijk een klant van de Apple Store. De politie vermoedt dat het een buitenlander is, mogelijk een Brit.

De plaatsvervangende burgemeester van Amsterdam, Rutger Groot Wassink, sprak tijdens de persconferentie van “een schokkende gebeurtenis”. Hij prees het optreden van de politie en de gemaakte interventies. Volgens hem zijn alle mensen die vastzaten in het pand veilig “en lijken ze in goede gezondheid” te verkeren.

Cryptovaluta

De verdachte die 200 miljoen euro zou hebben geëist in cryptovaluta legde zelf contact met de politie. De man zou gedreigd hebben om zichzelf op te blazen.

Omdat de verdachte uiteindelijk met geweld door de politie werd overmeesterd, is het Openbaar Ministerie een onderzoek gestart. De verdachte werd, eenmaal buiten, hard aangereden door een politieauto. De bestuurder wordt niet beschouwd als verdachte, maar als getuige. De gijzelnemer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en was op dat moment aanspreekbaar. Het is niet duidelijk hoe hij er momenteel aan toe is.