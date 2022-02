Op naar code geel? Overlegcomité komt opnieuw samen op vrijdag 4 maart

Het Overlegcomité komt op vrijdag 4 maart opnieuw samen om zich te buigen over de coronatoestand in ons land. Dat bevestigt de woordvoerder van premier Alexander De Croo (Open VLD). Mogelijk wordt op die bijeenkomst geschakeld naar code geel op de coronabarometer, waarin heel wat maatregelen wegvallen.

Op het vorige Overlegcomité beslisten de federale regering, de gewesten en gemeenschappen van code rood naar het huidige code oranje te gaan op de coronabarometer. Mogelijk gaat het volgende Overlegcomité nog een stap verder en komen we in code geel terecht.

Onder code geel heet de situatie binnen de zorgsector “onder controle” te zijn. De bezetting op intensive care bedraagt minder dan 300 bedden en er zijn minder dan 65 ziekenhuisopnames per dag. Momenteel zit de bezetting op intensieve onder die 300, en dat voor het eerst sinds 30 oktober. Daar staat tegenover dat het aantal dagelijkse opnames in het ziekenhuis de afgelopen week op gemiddeld 194 mensen lag.

Dat is met andere woorden nog een eind boven de vooropgestelde 65 dagelijkse opnames. Maar dat hoeft niet per se een versoepeling in de weg te staan, bijvoorbeeld wanneer die dan voor halfweg maart wordt vooropgesteld. Overigens werd de overgang van code rood naar oranje aangekondigd toen de cijfers in de ziekenhuizen evenmin volledig beantwoordden aan beide parameters, maar toen die evolutie wel in het verschiet lag.

Einde federale fase?

Met de overgang naar code geel kan er ook een einde komen aan de federale fase, die al sinds de start van de epidemie twee jaar geleden van kracht is. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) wil al op die beslissing anticiperen.

Daarom dient haar partijgenoot en CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten een wetsvoorstel in om een einde te maken aan de epidemiologische noodsituatie. Die bekrachtiging was nodig om de pandemiewet te activeren. Ze werd pas enkele weken geleden met drie maanden verlengd, maar om die te beëindigen is dus ook een wet nodig.

Door dat voorstel nu al in te dienen, kan worden geanticipeerd op de beslissing van het Overlegcomité, zodat de bekrachtiging op tijd kan worden beëindigd. Al blijft dat uiteraard wel onder voorbehoud van de beslissing van het Overlegcomité. Het zou meteen betekenen dat er een einde komt aan het nemen van coronamaatregelen via het bekende Koninklijk Besluit.

Terugkeer naar het “normale”

Gaan we naar code geel, dan gaan we geleidelijk aan weer naar het “normale”. Dat zou onder meer het volgende betekenen:

Evenementen:

Geen publieksbeperking meer

Ook geen Covid Safe Ticket meer nodig

Mondmaskerplicht valt weg

Horeca:

Geen sluitingsuur meer

Geen Covid Safe Ticket nodig

Mondmasker is niet meer verplicht, ook niet voor personeel

Vrijetijdsactiviteiten

Mondmasker is niet meer verplicht, FFP2-mondmaskers aangeraden voor medisch kwetsbare groepen bij indooractiviteiten

Geen beperking meer op overnachtingen in het geval van jeugdkampen

Geen beperking meer op de capaciteit van activiteiten

