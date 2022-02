Caroline Pauwels stopt als rector van de VUB: “Niet te combineren met zware ziekte”

Caroline Pauwels, professor in de commununicatiewetenschappen, begon in 2016 aan haar eerste mandaat als rector en was de tweede vrouw aan het hoofd van de VUB. Haar tweede mandaat begon in 2020. “Een universiteit dienen door te streven naar kwaliteitsvol onderwijs en onderscheidend wetenschappelijk onderzoek is zonder meer een privilege, want het is een opdracht die steevast is gericht op nieuwe generaties studenten en dus op de toekomst van de samenleving”, zo meldt Pauwels in een persbericht. “Uiteraard is de Covid-periode als bijzonder moeilijk en vervreemdend ervaren door zowel onze studenten en hun ouders, als door alle collega’s, maar het grote belang van beide kernopdrachten, onderwijs en onderzoek, werd er alleen maar door onderstreept.”

Caroline Pauwels zal zich de komende tijd focussen op haar gezin, familie en vrienden. Ze wil graag haar dankbaarheid benadrukken jegens de VUB-gemeenschap en allen die zich dag in dag uit voor de universiteit inspannen. “Het was voor mij een eer om rector te zijn van de Vrije Universiteit Brussel en het aan de VUB verbonden Universitair Ziekenhuis Brussel. Beide instellingen zijn humanistisch geïnspireerd en werken heel nauw samen. Ze vormen onbetwistbaar en crescendo een grote meerwaarde voor Brussel en omstreken.”

De raad van bestuur zal op 1 maart een rector ad interim aanduiden. Een nieuwe rector zal tegen het volgende academiejaar door de universitaire gemeenschap worden verkozen.

