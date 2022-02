Antwerpen

Ex-Beerschotspeler Denis Prychynenko (30) is een van de vele Antwerpenaars met roots in Oekraïne. Acht jaar geleden was hij profvoetballer op de Krim toen dat schiereiland door Rusland werd geannexeerd. Dat scenario lijkt zich te herhalen in de oostelijke regio’s Donetsk en Loegansk. “De mensen in Oekraïne zijn die spanningen zó beu, ze willen gewoon vrede.”