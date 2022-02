Oekraïne roept zijn burgers op om Rusland “onmiddellijk” te verlaten

“Het ministerie beveelt de Oekraïense burgers aan om af te zien van alle reizen naar Rusland”, zo staat in een mededeling van het ministerie. Aan de Oekraïners die al in Rusland zijn, wordt gevraagd “onmiddellijk het land te verlaten”.

Het ministerie waarschuwt dat Oekraïeners wegens de oplopende spanningen wellicht geen goede consulaire hulp kunnen krijgen wanneer dat nodig is.

Naast de ambassade in Moskou heeft Oekraïne vier consulaten in Rusland: in Sint-Petersburg, Rostov aan de Don, Jekaterinenburg en Novosibirsk. Maar vanwege het huidige conflict heeft minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba onlangs president Volodimir Zelenski geadviseerd de diplomatieke betrekkingen te verbreken. De permanente vertegenwoordiger van Oekraïne is al voor overleg teruggeroepen naar Kiev. De twee buurstaten hebben al jaren geen ambassadeurs meer in elkaars land.

Volgens eerdere schattingen verblijven ongeveer drie miljoen Oekraïners permanent of tijdelijk in Rusland.