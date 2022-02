‘Opa Sloeber’ van omstreden crèche ’t Sloeberhuisje blijft in de cel

De vader van de uitbaatster van de crèche ’t Sloeberhuisje in de Gentse deelgemeente Mariakerke, waar een meisje van zes maanden oud levensgevaarlijk gewond geraakte en later in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleed, blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer in Gent woensdag beslist.

Het meisje van zes maanden overleed vrijdag 18 februari aan de verwondingen die ze opliep in het kinderdagverblijf. Het UZ Gent had donderdagochtend 17 februari het parket ingelicht dat een baby een ernstig hersentrauma had opgelopen in onduidelijke omstandigheden. Het meisje was een dag eerder door de Mug naar de spoeddienst van het ziekenhuis gebracht, na een oproep vanuit het kinderdagverblijf in Mariakerke.

Het Oost-Vlaamse parket had een wetsdokter aangesteld en de onderzoeksrechter liet de crèche verzegelen. Er vond een uitgebreid onderzoek in de crèche plaats en drie verantwoordelijken werden opgepakt. Het ging om de uitbaatster D.V., haar vader R.V. en een medewerkster. De medewerkster mocht van de onderzoeksrechter beschikken omdat ze niets met de feiten te maken zou hebben. De uitbaatster werd vrijgelaten onder voorwaarden, maar ze werd in verdenking gesteld voor onopzettelijke doding.

De vader van de uitbaatster, die in de crèche ‘Opa Sloeber’ werd genoemd, werd aangehouden voor opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, zonder het oogmerk om te doden. De raadkamer bevestigt nu de aanhouding. De man blijft een maand langer in de cel, maar de verdediging kan nog in beroep gaan tegen de beslissing. Charlotte Demaitre, de advocaat van de man, geeft geen details over het onderzoek. “De bevestiging van de aanhouding lag in de lijn van de verwachtingen”, zegt Demaitre. “We respecteren het geheim van het strafonderzoek. We verwachten dat er een grondig onderzoek zal gebeuren in het belang van alle partijen en hopen dat de sereniteit kan bewaard blijven. We wachten de resultaten van het onderzoek verder af.”