Elia verrast over bijkomende nood aan twee gascentrales

Peeters kwam zo terug op de discussie over al dan niet bijkomende nood voor de bouw van twee gascentrales. Volgens een rapport van de federale regulator Creg zou uit een studie van de hoogspanningsbeheerder moeten blijken dat tegen 2026 bijkomend op de geplande bouw van twee gascentrales nog eens één à twee gascentrales zouden nodig zijn. “We zien de vraag naar zo’n bijkomend volume niet”, aldus de Elia-topman.

Tegelijk benadrukt hij dat Elia technologieneutraal is. “We zien geen bijkomende nood aan dergelijke volumes, maar de minister beslist. Elia adviseert en voert uit. We zijn geen deel van de beslissing”.

Peeters zegt verrast te zijn over de publicatie. “We weten ook niet van waar het komt”. Een conflict met de federale regulator is er niet, zegt hij. “Ik heb gisteren een telefoontje van de Creg met excuses gekregen. Het is een storm in een glas water”, aldus de topman.