Op vrijdag 4 maart komt het Overlegcomité opnieuw samen om zich te buigen over de coronatoestand in ons land. De omschakeling naar code geel op de coronabarometer ligt dan zeker op tafel. Alleen: de subversie van de omikronvariant, BA.2, is in volle opmars. Kan dit nog een spelbreker zijn? “We zien verschillende scenario’s in andere landen.”