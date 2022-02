Johan (66) doet opmerkelijke oproep aan strafrechter: “Als ik mijn wapens écht niet terugkrijg, schenk ze dan aan In Flanders Fields Museum”

Vladslo/Ieper

Johan Jonckheere (66) uit Vladslo moest zich dinsdag voor de strafrechter in Veurne verantwoorden nadat ontmijningsdienst DOVO vorig jaar bij hem maar liefst 946 stuks antieke oorlogswapens, projectielen en munitie in beslag had genomen. Het is nog altijd niet uitgeklaard of het om verboden wapens gaat of niet. De man doet nu een opmerkelijke oproep: “Als ik mijn wapens écht niet terugkrijg, vernietig ze dan niet maar schenk ze aan het In Flanders Fields Museum.”