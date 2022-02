Dortmund reist zonder Haaland naar Glasgow voor belangrijk Europa League-duel, Meunier staat voor comeback

Borussia Dortmund reist woensdag zonder topspits Erling Haaland naar Glasgow voor de terugwedstrijd in de zestiende finales van de Europa League tegen Rangers. De 21-jarige Noor blijft hinder ondervinden van de adductoren. Thomas Meunier is wel opnieuw van de partij. De Rode Duivel is hersteld van een spierblessure die hem twee weken aan de kant hield en behoort tot de selectie.

Dortmund verloor het heenduel van de zestiende finales vorige week met 2-4 van Rangers. De Borussen hadden in Glasgow de goals van Haaland dus goed kunnen gebruiken, maar die blijft nog even in de lappenmand. De spits staat al vier weken aan de zijlijn. Hij kwam op 22 januari voor het laatst in actie tijdens de 2-3 competitiezege bij Hoffenheim. Haaland zou bijna hersteld zijn van zijn adductorenblessure, maar nog niet wedstrijdfit zijn.

Ook Axel Witsel en Thorgan Hazard zijn van de partij:

