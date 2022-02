Steden willen duidelijke afspraken om wantoestanden in kinderopvang te voorkomen

Er moeten duidelijke afspraken komen over de manier waarop het Agentschap Opgroeien omgaat met signalen die het krijgt van lokale besturen over kinderopvanginitiatieven. Dat meldt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). De steden en gemeenten vragen ook om alle relevante informatie over de kinderopvanginitiatieven op hun grondgebied meteen te krijgen.

Elke gemeente heeft een Lokaal Loket Kinderopvang dat ouders informeert over het aanbod kinderopvang. Volgens de VVSG waarderen inwoners die dienstverlening. “De keerzijde is dat ouders ook met klachten bij dat loket aankloppen”, schrijft de VVSG in een brief aan Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

Volgens de VVSG beschikken medewerkers niet over de juiste info vanuit het Agentschap Opgroeien om gepast te antwoorden op klachten. “Ze weten ook niet welke stappen het Agentschap al heeft gezet. Ze hebben ook sterk de indruk dat klachten die ze doorgeven aan het Agentschap Opgroeien niet worden opgevolgd.”

De steden en gemeenten benadrukken dat door goede afspraken de lokale loketten nochtans een belangrijke antenne zouden kunnen zijn voor het Vlaamse beleid. De VVSG haalde dat pijnpunt herhaaldelijk aan in gesprekken met het Agentschap Opgroeien en verwijst daarbij naar het incident in de crèche ’t Sloeberhuisje in de Gentse deelgemeente Mariakerke, waar een meisje van zes maanden oud levensgevaarlijk gewond raakte en later in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleed.

Inspectieverslagen transparanter

De rol van het Lokaal Loket Kinderopvang is volgens de VVSG het laagdrempelig doorgeven van signalen inzake mistoestanden aan het Agentschap Opgroeien en ouders doorverwijzen naar een gepaste voorziening. “Om dat te kunnen doen moeten ze over alle informatie beschikken over de kinderopvangvoorzieningen die actief zijn op hun grondgebied. Het kan echter niet de taak zijn van een lokaal loket om alle ouders of de betrokken voorziening proactief te informeren over problemen. Dat is een opdracht van de Vlaamse overheid”, benadrukt de VVSG.

Het is volgens de steden en gemeenten een goede zaak dat de minister inspectieverslagen transparanter wil aanbieden. “Het publiek heeft recht op die informatie. Een extra controlerol toekennen aan de Huizen van het Kind, complementair aan de Zorginspectie, is geen goede piste. De Huizen van het Kind zijn conceptueel ontwikkeld als een samenwerkingsverband, een netwerk van actoren die aan preventieve gezinsondersteuning doen. Hen ook belasten met de controle over kinderopvangvoorzieningen zou op rolvermenging neerkomen, en remmend zijn voor hun corebusiness”, aldus de VVSG.