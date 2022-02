AA Gent pikt talentvolle middenvelder op bij Beerschot: Patryk Walicki (18) maakte net zijn debuut op het hoogste niveau

Walicki maakte tien dagen geleden zijn debuut op het hoogste niveau bij de Ratten in de 2-1 zege tegen KV Kortrijk. Beerschot nam hem vorige zomer pas over van Diegem Sport, waar hij zijn jeugdopleiding kreeg.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de tussenstand in de Jupiler Pro League is Gent voorlopig zesde, met 43 punten na 27 wedstrijden. De top-4 en bijhorende Champions’ Play-Offs zijn nog steeds het doel voor de Buffalo’s. Nummer vier Anderlecht telt, met een wedstrijd meer gespeeld, 51 punten. Beerschot is nog steeds laatste, met 16 punten na 27 speeldagen.