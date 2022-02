LIVE. Wat heeft Vlaamse regering besloten over bouwshift en stikstofdossier? Jambon licht deal toe in parlement

Stikstof en de bouwshift: het gaat om twee van de belangrijkste dossiers voor de Vlaamse regering. Normaal gezien hadden milieuminister Zuhal Demir (N-VA) en landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) tegen eind vorig jaar al een compromis moeten hebben uitgewerkt, maar dat lukte niet. Jan Jambon trok de dossiers naar zich toe en werkte de voorbije weken in alle stilte aan een deal. Die stelt hij vandaag voor in het Vlaams Parlement. Volg alles hier live.

De Vlaamse regering maakt tot 2030 in totaal 3,6 miljard euro vrij voor het stikstofdossier. 2,3 miljard euro van dat bedrag zijn nieuwe middelen. Dat heeft Vlaams minister-president Jan Jambon gezegd in het Vlaams Parlement, waar hij het krokusakkoord van zijn regering over het stikstofdossier en de bouwshift (betonstop) toelicht.

Volgens Jambon is zijn regering erin geslaagd “water en vuur” te verzoenen. Met de nieuwe stikstofregeling kan een vergunningenstop vermeden worden. “Het akkoord dat we hier vandaag presenteren, is een gamechanger, een keerpunt, een kaap die we nu ronden. Voor de natuur, voor de landbouw, voor de industrie, voor de kwaliteit van leven en werken in Vlaanderen”, aldus Jambon.

Begrotingsevenwicht

De Vlaamse regering heeft in haar krokusakkoord niet alleen beslist over de bouwshift en het stikstofdossier, ze heeft ook afgesproken om versneld - en dus vroeger dan 2027 - aan te knopen met een begrotingsevenwicht. Dat heeft Vlaams minister-president Jan Jambon woensdag in het Vlaams Parlement gezegd.

Door de coronacrisis moest de Vlaamse regering de budgettaire ambities bijstellen. Het beoogde begrotingsevenwicht moest uitgesteld worden naar 2027. Maar omdat een aantal macro-economische cijfers gunstig evolueren, wil de regering-Jambon dat doel versnellen.

“We hebben beslist om die meevallers niet zomaar op te souperen. Daardoor zullen we in staat zijn om aan de volgende Vlaamse regering een begroting af te leveren die al vroeger dan in 2027 in evenwicht zal zijn, met inbegrip van de kosten van het stikstofakkoord”, aldus Jambon.

Volledig vergoeding voor grondeigenaars

Het akkoord dat de Vlaamse regering bereikt heeft over de bouwshift, ook bekend als de betonstop, voorziet in een volledige vergoeding van de eigenaars die hun grond zien veranderen van bestemming. De Vlaamse regering legt een bouwshiftfonds met jaarlijks 100 miljoen euro aan. Het fonds wordt gefinancierd vanuit het klimaatfonds. Dat heeft Vlaams minister-president Jan Jambon in het Vlaams Parlement gezegd.

(NB)