Hij kan het nog: Khalilou Fadiga (47) doopt nieuw stadion in Senegal met geweldig afstandsschot

Ook op z’n 47ste heeft Khalilou Fadiga nog buskruit in zijn linker. De ex-speler van Club Brugge scoorde tijdens een galawedstrijd het eerste doelpunt ooit in het Stade Abdoulaye Wade, een gloednieuwe voetbaltempel in Dakar.

De beelden:

Fadiga speelde tussen 1997 en 2001 voor Club Brugge. Via de Franse, Italiaanse en Engelse competitie kwam hij in 2008 opnieuw in België terecht. Zijn korte passages bij Gent en Beerschot waren geen groot succes meer. Voor de Senegalese nationale ploeg kwam hij 37 keer in actie.