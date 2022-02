Drie zelfmoordaanslagen van IS in Libanon verijdeld

Libanon heeft drie zelfmoordaanslagen van Islamitische Staat (IS) op sjiitische religieuze plekken in de zuidelijke buitenwijken van de hoofdstad Beiroet verijdeld. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bassam Mawlawi woensdag aangekondigd.

De zuidelijke buitenwijken van Beiroet worden beschouwd als een bolwerk van de pro-Iraanse sjiitische beweging Hezbollah. Volgens de binnenlandminister zouden jonge Palestijnen in Libanon gerekruteerd zijn om met bommengordels drie aanslagen op hetzelfde moment te plegen.

De aanslagen konden verijdeld worden dankzij een agent van de binnenlandse veiligheidsdiensten die in het IS-netwerk in Libanon wist te infiltreren. Hij kreeg zelf ook instructies om de zelfmoordaanslagen te plannen, en drie bommengordels en andere wapens.

De aanslagen hadden moeten plaatsvinden op 16 februari, en waren bedoeld als een “hulde” aan Aboe Ibrahim al-Hachimi al-Qoerachi, de leider van IS die in de nacht van 2 op 3 februari gedood werd bij een operatie onder leiding van de Verenigde Staten in de regio van Idlib, in het noordwesten van Syrië.