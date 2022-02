Union aanvaardt schorsing van vijf wedstrijden effectief voor Dante Vanzeir, bondsparket moet nog overleggen

LEES OOK.Geen maximumstraf voor Dante Vanzeir: vijf speeldagen schorsing plus drie speeldagen voorwaardelijk voor vuistslag

Het Disciplinair Comité was dinsdag iets milder dan het bondsparket, dat zes speeldagen effectieve schorsing en twee speeldagen voorwaardelijk voorgesteld had. Het Disciplinair Comité deed er dus een speeldag af en daar kunnen ze bij Union best mee leven. In principe kan het bondsparket nog beroep aantekenen tegen de beslissing van het Disciplinair Comité, maar dat is weinig waarschijnlijk.

Dante Vanzeir deelde zaterdagavond een vuistslag uit aan Charleroi-verdediger Valentine Ozornwafor. Na tussenkomst van de VAR trok scheidsrechter Nicolas Laforge rood. Ozornwafor verloor tweemaal het bewustzijn en werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht, maar stelt het momenteel goed. Naast zijn schorsing kreeg Vanzeir ook een boete van 6.500 euro.

De komende vijf wedstrijden zal Union het zonder Dante Vanzeir moeten doen. Komend weekend is ook spitsbroeder Deniz Undav geschorst. De Duitse topschutter pakte op het veld van Charleroi zijn vijfde gele kaart van het seizoen. Leider Union neemt het zaterdag in eigen huis op tegen Eupen.