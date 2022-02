Belg voorzitter Amsterdamse haven

Lagasse wordt door de gemeente Amsterdam per 1 april benoemd tot voorzitter. Hij volgt Jeroen de Haas op.

Lagasse (62) heeft heel wat ervaring in de havenwereld. In 2014 werd hij CEO van Zeeland Seaports, dat in 2018 fuseerde met de Gentse haven tot de Belgisch-Nederlandse fusiehaven North Sea Port. Daar was hij tot eind 2020 co-CEO.