Al 9.121 lezers én BV’s willen vanaf zaterdag een betere fietser worden: schrijf jij je ook in?

#iedereenFlandrien start dit weekend samen met de Omloop Het Nieuwsblad. Iedereen die zich inschrijft, krijgt een gratis trainingsschema van tien weken. Dat werd gemaakt door bewegingswetenschapper Kristof de Kegel, al jaren actief in het wielrennen, en thans ook performance coach van o.m. Mathieu van der Poel. Hij werkte het schema voor beginners, gevorderden en experts onder de wielertoeristen uit, samen met sportarts Servaas Bingé. De arts geeft ook tips over voeding, verzorging en lichaamsbeweging.

Inschrijven kan nog op www.nieuwsblad.be/iedereenflandrien

Fietsende politici

Woensdagmiddag hadden al 9.121 kandidaat-Flandriens ingetekend op het programma. De 10.000 is in zicht! Onder de vele deelnemers ook een aantal Bekende Vlamingen. Vanuit de politiek doet minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter mee. Ook de burgemeester van Oostende Bart Tommelein en Vlaams parlementslid Joke Schauvliege schreven in. De drie politici rijden al jaren op de racefiets, maar zien in #iedereenFlandrien een ideale kans om hun conditie weer terug wat op peil te brengen.

Paralympisch medaillewinnaar

Andere opmerkelijke deelnemers zijn in de eerste plaats paralympisch kampioen Tim Celen. Hij haalde zilver in de wegrit en brons in de tijdrit op de Paralympics in Tokio en was ook één van de laureaten op het Gala van de Flandrien van Het Nieuwsblad. Celen is ook regerend wereldkampioen op de weg. De jonge atleet is fan van #iedereenFlandrien omdat “ik het een geweldig initiatief vind om iedereen kennis te laten maken (en aanzetten tot) met de oh zo mooie wielersport.”

Onder de Bekende Vlamingen horen ook olympisch medaillewinnaar Gella Vandecaveye. De West-Vlaamse judoka nam deel aan vier Olympische Spelen en haalde zowel zilver als brons, ze werd daarnaast ook diverse keren wereld- en Europees kampioen. Vandecaveye heeft een enorme grinta op de fiets. Toen jaren geleden andere BV’s in Climbing for Life, een event op de col du Galibier voor muco-patiënten al bezig waren met het hapje en het drankje, bleef Gella in de striemende regen fietsen op de Franse col.

Ook oud-Rode Duivel en Nieuwsblad-columist Gert Verheyen, tv-presentatrice Ine Beyen en muzikant Frederik Sioen behoren tot de deelnemers. Zowel Beyen als Sioen zien het zoals vele anderen als een mooi momentum om opnieuw of meer op de fiets te kruipen. In Mediahuis, moederbedrijf van Het Nieuwsblad, schreef ook CEO Koen Verwee zich met plezier in.

Jolien en Thibau

#iedereenFlandrien bevat niet alleen de trainingsschema’s. In een anderdeel brengen olympisch medaillewinnaar Jolien D’hoore en Europees kampioen Thibau Nys elke week tips over fietsen. Thema’s als de juiste fiets, juist zitten op de fiets, onderhoud, herstel van een lekke band, rijden in groep en over kasseien, moeten de wielerrecreanten op weg helpen.

