Autopsie wijst uit: baby in crèche ’t Sloeberhuisje stierf aan shakenbabysyndroom

De eerste bevindingen van de autopsie op het lichaam van het meisje van zes maanden oud dat levensgevaarlijk gewond raakte in de crèche ‘t Sloeberhuisje en later in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleed, wijzen op het shakenbabysyndroom. Dat werd vernomen bij het parket Oost-Vlaanderen.

Het meisje van zes maanden oud overleed vrijdag 18 februari aan de verwondingen die ze opliep in het kinderdagverblijf. Het UZ Gent had donderdagmorgen 17 februari het parket ingelicht dat een baby een ernstig hersentrauma had opgelopen in onduidelijke omstandigheden. Het meisje was een dag eerder door de mug naar de spoeddienst van het ziekenhuis gebracht, na een oproep vanuit het kinderdagverblijf in Mariakerke.

Het Oost-Vlaamse parket had een wetsarts aangesteld en de onderzoeksrechter liet de crèche verzegelen. Er vond een uitgebreid onderzoek in de crèche plaats en drie verantwoordelijken werden opgepakt. Het ging om de uitbaatster D.V., haar vader Roxan V. en een medewerkster. De medewerkster mocht van de onderzoeksrechter beschikken omdat ze niets met de feiten te maken zou hebben. De uitbaatster werd vrijgelaten onder voorwaarden, maar werd in verdenking gesteld voor onopzettelijke doding.

De vader van de uitbaatster werd aangehouden voor opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, zonder het oogmerk om te doden. De raadkamer bevestigde woensdag de aanhouding van de 57-jarige man. Charlotte Demaitre, de advocaat van de man, gaf na de beslissing van de raadkamer geen details over de verklaringen van haar cliënt. De speurders gingen ervan uit dat het kind overleed aan shakenbabysyndroom en dat Roxan V. daarvoor verantwoordelijk is. De eerste bevindingen van de autopsie wijzen op het shakenbabysyndroom, bevestigt het parket, dat geen verdere details geeft in het belang van het onderzoek.

De verdediging heeft nog geen kennis van het autopsieverslag en wil nog geen informatie kwijt, reageert advocaat Demaitre op de eerste bevindingen van de lijkschouwing. Het is niet bekend of de man toegaf dat hij het kind door elkaar zou geschud hebben.

Uit de inspectieverslagen sinds 2015 voor ‘t Sloeberhuisje bleek dat ouders de vader, die ook als begeleider werkte, beschuldigden van fysiek geweld tegenover de kinderen, maar de uitbaatster ontkende telkens dat er iets aan de hand was. De man riskeert nu vijf tot tien jaar cel voor opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, zonder het oogmerk om te doden. Zijn dochter heeft intussen besloten om te stoppen met de kinderopvang.