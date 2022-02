Is de oorlog in Oekraïne nu echt begonnen? Rusland erkende twee separatistische gebieden in Oost-Oekraïne en stuurde er meteen troepen heen. Wil het nog verder naar het westen, dan moet het voorbij het Oekraïense leger. Maar hoe sterk is dat? Wat kan het inbrengen tegen de Russen? En wat doen de Spetsnaz in het gebied?