Cercle Brugge zeer ontgoocheld na negatief advies in stadiondossier: “Geen stap in de goede richting, maar we blijven rustig”

Eén nieuw stadion in Brugge is al bijna 20 jaar een heet hangijzer tot het Brugse stadsbestuur Club Brugge ruim 2 jaar geleden warm maakte voor een nieuw stadion naast het huidige op de Olympia-site. Het Club-dossier ligt nu op tafel bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en zou groen licht krijgen. Cercle zou er ook terecht kunnen zolang het zelf geen eigen nieuw eigen stadion heeft. Een doorn in het oog van de groen-zwarte achterban maar deze gruwelijke droom lijkt nu de rauwe realiteit te worden.

Bij Cercle staken het management en voorzitter Vincent Goemaere intussen de koppen bij mekaar.

“Natuurlijk zijn we ontgoocheld maar het is beter om nu rustig te blijven”, reageerde Goemaere. ‘”We moeten nu snel rond de tafel zitten met de stad om te zoeken naar andere oplossingen. Nee, op het dossier van Club heeft dit in principe geen invloed. Het is juist dat wij vorig jaar een akkoord maakten met Club en de stad omdat dit belangrijk was voor alle partijen. Helemaal verloren is de Blankenbergse Steenweg nog niet maar deze beslissing is alvast geen stap in de goede richting”, gaf Goemaere toe.