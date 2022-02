E17 richting Kortrijk volledig versperd door brandende vrachtwagen

De E17 in Destelbergen in de richting van Kortrijk is volledig versperd door een brandende vrachtwagen. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

Slecht nieuws voor pendelaars. Op de E17 richting Kortrijk ter hoogte van Destelbergen staat een brandende vrachtwagen. Die staat onder de brug van de R4 en daardoor moet ook de Gentse ringweg afgesloten worden. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan de omgeving te vermijden. “Die vrachtwagen staat op een heel ongemakkelijke plaats. Hij staat op de middenrijstrook pal op het complex van Destelbergen”, zegt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum. “Hij staat onder de brug en er waren hoge vlammen waardoor die tegen de onderkant van de brug kwamen. De brandweer heeft wel snel kunnen ingrijpen en de brug is opnieuw veilig om te gebruiken. De E17 zelf is wel nog volledig afgesloten. Het wegdek is daar ook beschadigd. Pendelaars moeten daar rekeninghouden met serieuze hinder. Er staat 10 kilometer file. Het verkeer is helemaal stilgevallen.”

Voor wie van Antwerpen naar de kust wil rijden doet dat beter via de E34. Wie van Destelbergen naar Kortrijk, Oostende of Gent wil rijden doet dat best via de R4. Wie van Hasselt naar Gent rijdt, kan beter omrijden via Brussel.

(sgg)