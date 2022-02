Na half jaar wordt 80 procent van statiegeldflessen ingeleverd in Nederland

Vlak na de invoering lag het aandeel op 70 procent. Het doel, dat ook wettelijk vastgelegd is, is dat op termijn negen van de tien flesjes weer wordt ingeleverd. Dat het percentage nu nog “maar” op 80 ligt, heeft ook te maken met de coronapandemie, luidt het, waardoor er minder inzamelpunten beschikbaar waren.

Ook in België steekt de discussie over statiegeld op blikjes en plastic flessen regelmatig de kop op. In september bleek dat al meer dan de helft van de Belgische gemeenten voorstander is het van het systeem: 307 van de 581 gemeenten hadden zich toen al aangesloten bij de Statiegeldalliantie. Het platform roept de verschillende regeringen in ons land om statiegeld in te voeren.