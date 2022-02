RB Salzburg kampt met corona-uitbraak

Red Bull Salzburg is getroffen door een coronagolf. De Oostenrijkse voetbalclub, die vorige week in de achtste finales van de Champions League Bayern München op 1-1 hield, meldde na een routinecontrole vijftien positieve gevallen. Het gaat behalve om spelers ook om enkele stafleden. De meesten hebben amper klachten maar zijn volgens de voorschriften in quarantaine gegaan.