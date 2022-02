Uit de koker van de Vlaamse regering is dinsdagnacht een akkoord gekomen over de bouwshift. Die moet vermijden dat er in Vlaanderen straks geen enkel stukje groen overblijft. Jan Jambon en co. trekken er jaarlijks 100 miljoen euro voor uit. Maar experten zijn allesbehalve enthousiast. Waarom? En wat betekent het voor eigenaars van bouwgronden?