De VS niet achterna: premies Red Flames nog niet even hoog als die van Rode Duivels

In Amerika verdienen de speelsters van de nationale ploeg voortaan evenveel als hun mannelijke collega’s. Als het daar kan, waarom dan niet in België, waar de Red Flames alleen maar kunnen dromen van dezelfde verloning als de Rode Duivels?

Katrien Jans, manager vrouwenvoetbal bij de KBVB, legt uit: “Wij staan nog niet zo ver, zeker op clubniveau. Daar hebben vele meisjes niet eens een volwaardige omkadering. Bij de Flames is dat wel gelijkgesteld met de Rode Duivels: onze begeleiding is tiptop. We hopen zo onze resultaten te optimaliseren, om op die manier de inkomsten op te krikken. Lukt dat, dan worden de Flames daar ook beter van: we hebben nu al mooie premies voor het EK.”

Volgens Jans heeft de bond zijn limieten: “Het prijzengeld op grote toernooien bij vrouwen is nog niet zoals bij de mannen. Daarnaast mag je ook niet onderschatten dat onze inspanningen, ook op jeugdniveau, zeer veel geld kosten. Het vrouwenvoetbal kost ons nog steeds meer dan het ons opbrengt. Dat is niet erg, de voetbalbond wil en zal zijn voortrekkersrol spelen, maar in die context zijn even hoge lonen niet realistisch. Het is verstandiger om het geld aan de ganse piramide te besteden, de speelsters begrijpen dat. Het neemt niet weg dat ook ik hoop dat het in de toekomst wel mogelijk is.” (PJC)