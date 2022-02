Belgische rechter die gezocht werd door justitie aangehouden in Parijs

De Belgische rechter Luc Monin (63) is woensdag aangehouden in Parijs. Hij is al vele jaren geschorst en werd vorig jaar bij verstek veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf.

Monin, ooit rechter in eerste aanleg in Dinant, werd op 20 april 2021 bij verstek veroordeeld door het hof van beroep in Luik tot de maximumstraf van vijf jaar voor oplichting en chantage. Hij had zijn inmiddels overleden vader, een bankier, geholpen bij het doen verdwijnen van 500.000 euro van verschillende spaarders. Daarnaast zou hij een vrouw hebben geholpen met de chantage van een Franse chirurg. De vrouw beweerde dat ze door de chirurg in de billen en borsten was geknepen. Monin hielp haar om de chirurg te chanteren. Zijn advocaat zou toen 50.000 euro overgemaakt hebben opdat de zaak niet in de pers zou komen.

De Belgische rechter verbleef in Parijs in een hotel. Hij werd dinsdag in Frankrijk in voorlopige hechtenis geplaatst en verschijnt later voor een Franse rechtbank die moet oordelen over zijn eventuele uitlevering. Eenmaal in ons land zal hij een celstraf van vijf jaar moeten uitzitten.