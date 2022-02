Douanier saboteert eigen combi omdat hij met sneller voertuig wil rijden, maar dat loopt hopeloos mis

De feiten speelden zich maandagnacht af in de gebouwen van de douane aan het Kempischdok op het Eilandje in Antwerpen. De Brandweer Zone Antwerpen werd die nacht om 1.22u opgeroepen, omdat een dienstvoertuig van de douane in het dok beland was. Met een kraanwagen kon de Volkswagen Transporter uit het water gehaald worden. Het voertuig was niet zomaar door een stom ongeluk of een onoplettendheid in het dok gereden. Verschillende goed ingelichte bronnen bevestigen dat een douanier het voertuig moedwillig had proberen te saboteren.

De douanier in kwestie wilde zijn patrouille liever met een snellere Skoda RS rijden dan met de combi waarover hij beschikte. Om dat af te dwingen wilde hij een defect aan de combi simuleren door een van de achterlichten los te draaien. Toen hij de sleutel in het contact omdraaide om te testen of zijn sabotage gelukt was, bleek dat de combi in versnelling stond. Het voertuig schoot door een poort van de loods en belandde in het dok. Zowel de poort als de combi raakte zwaar beschadigd.

Onderzoek opgestart

Bij de douane wil men niet in detail treden over wat zich maandagnacht heeft afgespeeld. Woordvoerder Francis Adyns bevestigt dat een voertuig van de douane door de brandweer uit het water gehaald moest worden en dat een proces-verbaal opgesteld werd wegens verkeersongeval met stoffelijke schade. Maar daarmee is de kous niet af, want tegen de betrokken douanier werd een onderzoek opgestart. “De douane heeft ook een klacht ingediend bij de politiezone Antwerpen en er zal op disciplinair vlak worden opgetreden”, bevestigt Adyns.