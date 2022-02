Tom (11) ondergaat voor vierde keer behandeling tegen leukemie en wil recordaantal wenskaarten ontvangen: “Graag met een mopje”

Amper elf jaar oud is hij. Maar Tom De Coster uit Bierbeek ondergaat al voor de vierde keer in acht jaar tijd een behandeling tegen leukemie. Op dit moment start een stamceltherapie om van de kanker verlost te raken. Om aan die therapie te kunnen beginnen, moet Tom nu in strikte isolatie leven. Zelfs zijn zussen mogen niet bij hem op de ziekenhuiskamer. “Een saaie en zware periode, al willen we het niet alleen negatief zien”, klinkt het bij Tom en zijn mama Karen.

Ook hun zoontje begon te dromen, en vatte het plan op om meer dan 1.500 wenskaarten op een dag te ontvangen en zo het record van Gasthuisberg te verbreken. Al heeft Tom daarbij nog een speciaal verzoek: dat de schrijvers ook een mop op de kaart zetten.

De vrienden van zijn klas en school zijn al als een gek beginnen te schrijven en een oproep op sociale media is intussen viraal aan het gaan. Tom heeft al 700 kaarten ontvangen. Maar 1.500 op één dag is nog een ander pak mouwen. “Ik kijk ernaar uit om de kaartjes te zien en vooral de mopjes te lezen en eens goed te kunnen lachen”, besluit Tom.

Wie een kaartje wil sturen, kan surfen naar www.uzleuven.be/nl/wenskaart.

(tvh, mdc)