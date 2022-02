Identieke tweeling is 100 jaar: “We hebben alles samen gedaan sinds de dag dat we geboren werden”

Norma is kwiek en Edy is eerder gereserveerd. Norma tekende en Edy speelde piano. Norma was kapster en Edy verpleegster. Norma trouwde met Charles, Edy met Chick. In hetzelfde jaar. Eerst was er het plan om een gezamenlijk huwelijk op poten te zetten, maar Charles was protestants en dat lag moeilijk voor de pastoor.

De tweeling beviel ook in hetzelfde jaar van hun eerste kind. Norma kreeg er uiteindelijk drie, bij Edy bleef het bij twee. Na 51 jaar huwelijk stierven beide echtgenoten op slechts drie maanden tijd. De tweeling besloot daarom hun boeltje te pakken en samen naar het zonnige Florida te verhuizen. En daar wonen ze nog steeds. Samen. “We kunnen niet zonder elkaar”, zegt Norma in een interview met The Washington Post. “Mensen vinden het leuk dat we nog steeds samen zijn. We hebben alles samen gedaan sinds de dag dat we geboren zijn.”

(sgg)