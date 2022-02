Tweede lichaam gevonden op brandende ferry, nog negen mensen vermist

Het schip werd woensdag naar de containerhaven van Astakos gevoerd. Het vuur is ondertussen geblust en de brandweer kon aan boord gaan om de zoektocht naar de tien vermisten voort te zetten. Het gaat om zeven Bulgaren, twee Grieken en een Turk, allemaal vrachtwagenchauffeurs die vermoedelijk de nacht doorbrachten in hun voertuigen en door de vlammen ingesloten geraakten.

Het is nog niet duidelijk wat de brand veroorzaakt heeft. In totaal werden 281 opvarenden, inclusief twee Afghanen die clandestien meereisden, gered. De Euroferry Olympia van het Italiaanse bedrijf Grimaldi was vertrokken in de Griekse haven van Igoemenitsa en onderweg naar het Italiaanse Brindisi.