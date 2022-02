De baby die vorige week overleed aan een zwaar hersenletsel is in crèche ’t Sloeberhuisje hard door elkaar geschud. Dat blijkt uit de autopsie. Dat de 57-jarige Roxan V.D., kinderbegeleider en vader van de uitbaatster, woensdag niet in beroep ging tegen nog minstens een maand extra in de gevangenis, is dan ook veelzeggend.