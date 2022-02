Twee aanklagers nemen plots ontslag in onderzoek naar mogelijke fraude in bedrijf van Donald Trump

Twee aanklagers in het onderzoek naar mogelijke fraude in het bedrijf van Donald Trump hebben ontslag genomen. Het is niet duidelijk waarom ze dat zo plots deden. Dat schrijft The New York Times.

Twee aanklagers die het onderzoek naar het bedrijf van de voormalige president Donald Trump leiden, hebben woensdag abrupt ontslag genomen. De aanklagers, Carey R. Dunne en Mark F. Pomerantz, dienden hun ontslag in nadat de nieuwe officier van justitie van Manhattan Alvin Bragg hen had laten weten dat hij twijfelde verder te gaan met de zaak tegen Trump. Dat schrijft The New York Times. Het onderzoek bekijkt of Trump de waarde van zijn activa opgeblazen heeft om zo gunstige leningen te krijgen.

De reden waarom Bragg twijfelt aan de verderzetting van het onderzoek is niet duidelijk. In een statement over het ontslag van de twee aanklagers zei een woordvoerder dat de man “dankbaar is voor de diensten” van de twee en dat het onderzoek wordt verdergezet. Het ontslag is op zich ook opvallend aangezien het onderzoek de laatste tijd in een stroomversnelling leek te komen.

Afgelopen week raakte nog bekend dat zowel Donald Trump als twee van zijn kinderen, Ivanka en Donald Jr., onder ede moeten getuigen in het onderzoek.

Alvin Bragg — © AP

(sgg)