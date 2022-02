Russisch president Poetin verklaart Oekraïne de oorlog, explosies in verschillende steden

De Russische president Vladimir Poetin heeft donderdagnacht – net toen de VN-Veiligheidsraad vergaderde over het conflict – in een onaangekondigde speech een “speciale militaire operatie” in Oekraïne aangekondigd. “Confrontaties tussen Russen en Oekraïense strijdkrachten zijn onvermijdelijk”, klonk het. De Amerikaanse president Biden spreekt onomwonden van een oorlog die “catastrofaal veel mensenlevens zal kosten”.

In een toespraak tot het Russische volk zei Poetin dat hij Oekraïne wil “demilitariseren en de-nazificeren”, dat een verdere uitbreiding van de NAVO en het gebruik van Oekraïens grondgebied onaanvaardbaar zijn, en dat de Russische militaire operatie tot doel heeft “mensen te beschermen”. De omstandigheden “eisen beslissende actie van Rusland”, aldus Poetin.

Botsingen tussen Oekraïense en Russische troepen zijn daarbij volgens de Russische president “onvermijdelijk” en “slechts een kwestie van tijd”. Poetin riep Oekraïense soldaten ook op om hun wapens neer te leggen, en naar huis te gaan.

Poetin voegt ook toe dat “in het geval van buitenlandse inmenging, Rusland onmiddellijk zal handelen”. De verantwoordelijkheid voor het bloedvergieten zal in handen zijn van het “Oekraïense regime”. Aan Oekraïners zegt hij dat ‘jullie vaders en grootvaders niet hebben gevochten, zodat jullie “neonazi’s’ konden helpen”.

“Zelfverdediging, geen oorlog”

Volgens de Russische ambassadeur bij de Verenigde Naties kadert de actie binnen artikel 51 van het VN-charter. Dat artikel gaat over zelfverdediging. Eerder sprak Poetin nog over “vredestroepen” wanneer hij militairen richting de Donbas stuurde, maar die mogen nu dus meteen overgaan tot “militaire acties”.

Volgens Vasili Nebenzja, de Russische ambassadeur bij de Verenigde Naties, viseert zijn land de “junta die in Kiev aan de macht is”. “We zijn niet agressief naar het Oekraïense volk, maar naar de junta die in Kiev aan de macht is”, zei hij in een toespraak voor de VN-Veiligheidsraad. De gebeurtenissen in Oekraïne kunnen volgens Nebenzja “geen oorlog genoemd worden”. “Noem dit geen oorlog. Dit wordt een speciale militaire operatie in Donbass”, klonk het.

Oekraïne bevestigt “grootschalige invasie”

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba heeft de Russische “grootschalige invasie” van Oekraïne bevestigd op Twitter. “Poetin heeft zojuist een grootschalige invasie van Oekraïne gelanceerd. Vreedzame Oekraïense steden zijn onder vuur. Dit is een oorlog van agressie. Oekraïne zal zichzelf verdedigen en zal winnen. De wereld kan en moet Poetin stoppen. Het is tijd om nu te handelen.”

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft inmiddels de staat van beleg uitgeroepen voor het hele land. Dat heeft hij in een videoboodschap meegedeeld.

Russische troepen in Marioepol en Odessa

Russische troepen zijn volgens het Russische persbureau Interfax woensdagnacht aangekomen in de Oekraïense kustplaatsen Marioepol en Odessa. Eerder klonken in het gebied explosies. Ook op veel andere plekken in Oekraïne – zoals hoofdstad Kiev, de tweede grootste stad Charkov, of Donetsk – klinken intussen explosies en beschietingen. Momenteel wordt onder meer de internationale luchthaven van Kiev geëvacueerd.

Oekraïne wordt ook aangevallen langs de Russische en Wit-Russische grens, meldt de Oekraïense grenswacht. Bij die aanval wordt artillerie ingezet, klinkt het.

Het luchtruim boven Oekraïne is inmiddels gesloten. De Oekraïense luchtvaartautoriteit besloot het luchtruim te sluiten vanwege “een potentieel gevaar voor de burgerluchtvaart”. Ook Rusland heeft zijn luchtruim gesloten aan de westerse grens met Oekraïne en Wit-Rusland, vanwege een “hoog gevaar voor de veiligheid van de burgers door het gebruik van wapens en militair materiaal”, klinkt het in de mededeling.

“Illegitieme aanval”

President Joe Biden heeft het in een reactie over een “illegitieme aanval”. “Poetin heeft voor een geplande oorlog gekozen. Die zal catastrofaal veel mensenleed en doden veroorzaken. Rusland is de enige verantwoordelijk voor de dood en vernietiging die deze aanval zal brengen. De VS zal samen met de bondgenoten fel en verenigd reageren. De wereld zal Rusland hiervoor verantwoordelijk houden.”

Volgens de Amerikaanse VN-ambassadrice Linda Thomas-Greenfield zullen de Verenigde Staten donderdag in de VN-Veiligheidsraad een ontwerpresolutie indienen waarin Rusland wordt veroordeeld voor het conflict. “Poetin heeft een boodschap van oorlog gebracht, met een absoluut misprijzen voor de verantwoordelijkheid van deze Raad. Dit is een ernstig noodgeval. De Raad zal moeten handelen en we zullen morgen een resolutie op tafel leggen”, aldus Thomas-Greenfield.

Stoltenberg: “Rusland kiest opnieuw weg van agressie”

Volgens secretaris-generaal Jens Stoltenberg heeft Rusland “opnieuw de weg gekozen van agressie tegen een soeverein en onafhankelijk land, ondanks onze herhaalde waarschuwingen en onvermoeibare inspanningen om een diplomatieke oplossing te vinden. Ik veroordeel met klem de roekeloze aanval op Oekraïne, die niet uitgelokt is en talrijke levens van burgers op het spel zet. Dit is een schending van de internationale wetgeving en een ernstige bedreiging voor de Euro-Atlantische veiligheid.”

Stoltenberg roept Rusland dan ook op zijn militaire acties meteen stop te zetten en de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne te respecteren. “De NAVO-bondgenoten zullen elkaar ontmoeten om de gevolgen van de agressieve acties van Oekraïne te bespreken’, aldus de secretaris-generaal. “We staan aan de zijde van het Oekraïense volk in deze vreselijke tijden. De NAVO zal er alles aan doen om zijn bondgenoten te beschermen en te verdedigen.”

Duitsland: “Rusland zal ongeziene prijs betalen”

“De Russische agressie komt met een ongeziene prijs op politiek, economisch en moreel vlak”, klinkt het bij Antje Leendertse, de Duitse VN-ambassadeur. Ze noemde de aankondiging van Poetin om een militaire operatie te beginnen “het grootste militaire conflict in Europa in jaren”.

“President Poetin heeft een pad van bloedvergieten en vernieling gekozen door een niet uitgelokte militaire aanval op Oekraïne”, reageert de Britse premier Boris Johnson. “Ik ben geschokt door de gruwelijke gebeurtenissen in Oekraïne, en heb met president Zelenski gesproken om de volgende stappen te bespreken. Het Verenigd Koninkrijk en onze bondgenoten zullen op een resolute manier reageren.”

Michel en Von der Leyen: “We zullen Kremlin verantwoordelijk houden”

Voorzitter van de Europese Raad Charles Michel en Europees Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen zeggen op Twitter de “ongerechtvaardigde aanval door Rusland op Oekraïne streng te veroordelen”. “In deze donkere uren gaan onze gedachten uit naar Oekraïne en de onschuldige vrouwen, mannen en kinderen die deze niet uitgelokte aanval ondergaan en vrezen voor hun leven. We zullen het Kremlin verantwoordelijk houden”, aldus Michel en Von der Leyen in exact dezelfde tweet.