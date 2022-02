KU Leuven bevestigt grensoverschrijdend gedrag van Letteren-professor

Aan de faculteit Letteren van de KU Leuven heeft een professor ongepast gedrag vertoond naar collega’s en studenten. Dat schrijft de krant Het Laatste Nieuws. De universiteit bevestigt het nieuws in een persbericht. De feiten situeren zich in de periode 2010-2015, en er was een melding over dezelfde professor in 2018.

HLN kon 71 e-mails inkijken van de professor en sprak met ex-collega’s en oud-studenten. Uit hun onderzoek zou blijken dat de professor zich jarenlang zou schuldig gemaakt hebben aan grensoverschrijdend gedrag: van seksistische opmerkingen tegen collega’s tot het ongepast benaderen van studenten.

De KU Leuven bevestigt dat er meldingen zijn binnengekomen over de man. Wie zo’n melding doet, kan kiezen of er een informeel of formeel traject wordt opgestart. Voor de melding over de Letteren-professor in 2018 werd gekozen voor een informeel traject: op basis van vertrouwelijke gesprekken wordt naar een oplossing gezocht. Dat remediëringstraject loopt nog tot september van dit jaar. Intussen zijn ook opvolggesprekken met collega’s van de man opgestart. Er zijn geen extra meldingen meer binnengekomen over de professor.

“Grensoverschrijdend gedrag kan nooit, vroeger niet en nu niet”, zegt Liesbet Heyvaert, decaan van de faculteit Letteren. “Ook aan de faculteit Letteren zullen we studenten en collega’s blijven aanmoedigen om hun verhaal te delen en melding te doen op de manier die voor hen het beste aanvoelt, ongeacht wanneer het grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden.”

Eerder kwam aan het licht dat een professor van de faculteit Wetenschappen van de KU Leuven ook grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond.