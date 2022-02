Beurzen wacht bloedrode dag, Europese beurzen verliezen meer dan 3 procent

Beleggers leken het risico op een Russische inval lange tijd te minimaliseren, maar worden nu met de neus op de feiten gedrukt. Rusland valt wel degelijk Oekraïne aan De Europese beurzen gaan dan ook donkerrood van start. De Euro Stoxx50, die de 50 grootste bedrijven in de eurozone omvat, zakt 4 procent. Ook Frankfurt en Parijs zakken met meer dan 3 procent. De Bel20 weet voorlopig de schade te beperken met een verlies van 2,4 procent. Chipproducent Melexis is de grootste verliezer en zakt 4,5 procent. Ook Ageas en ArgenX zijn stevige verliezers.

Olie daarentegen gaat wel flink hoger en doorbreekt de grens van 100 dollar. Een vat Brent is nu 6 procent duurder en kost 102,6 dollar. Het is van 2014 geleden dat olie meer dan 100 dollar kostte. Rusland is na Saudi-Arabië de grootste olie-exporteur van de wereld. Ook de gasprijs gaat door het dak en stijgt met 25 procent tot 110,6 euro. Dat is weliswaar onder het niveau van december vorig jaar. Ook goud, de dollar en graanprijzen zitten in de lift. Goud en dollars worden traditioneel als veilige havens aangezien tijdens grote geopolitieke calamiteiten. Rusland is de grootste exporteur van graan in de wereld. Oekraïne het nummer vijf.

Voor de wereldeconomie komt de oorlog op een slecht moment. Die is nog maar net aan het bekomen van de covid-pandemie en probeert de inflatie onder controle te krijgen. De oorlog zal de grondstoffeninflatie aanwakkeren, terwijl de economische groei wellicht een deuk krijgt. Daardoor neemt de kans op het scenario van de jaren 70 – hoge inflatie met lage groei, de zogeheten stagflatie – stevig toe.