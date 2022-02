Minister van Energie Tinne Van der Straeten vraagt snelle bijeenkomst Europese energieministers

Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) heeft in een gesprek met haar Franse ambtsgenote Barbara Pompili om een snelle bijeenkomst van de Europese energieministers gevraagd. “Er is in heel Europa een prijzenoorlog aan de gang en daar is een Europees offensief tegen nodig”, zegt ze.

Frankrijk zit momenteel de Europese ministerraden voor. In een gesprek met haar collega Pompili had Van der Straeten het over de impact van het Russisch-Oekraïense conflict en de uitval van 20% van het Franse nucleaire park, en de gevolgen van dat alles voor de stijgende prijzen.

In een persbericht herhaalt Van der Straeten donderdag dat de bevoorrading van petroleum, uranium en gas aan ons land verzekerd is. “Dit is in de allereerste plaats een prijzencrisis waarvoor collectieve Europese actie is vereist. Er is in heel Europa een prijzenoorlog aan de gang en daar is een Europees offensief tegen nodig.” Uit goede bron verneemt Belga dat er mogelijk morgen/vrijdag al een extra ministerraad Energie wordt georganiseerd. Volgens Van der Straeten reageerde Pompili alvast positief op haar vraag om vervroegd samen te komen.

Eind vorig jaar werd al een eerste Europese set van maatregelen gepresenteerd tegen de stijgende energieprijzen. Maar terwijl er toen nog vanuit gegaan werd dat die stijgende prijzen een tijdelijk fenomeen waren, is nu duidelijk geworden dat ze langer zullen aanhouden. “Het eerste pakket is dan ook onvoldoende om de consumenten en bedrijven te beschermen tegen de hoge prijzen. Bijkomende Europese maatregelen zijn noodzakelijk”, zegt Van der Straeten. “Elk land, ongeacht de energiemix, wordt geconfronteerd met ongezien hoge prijzen. Het is door Europese solidariteit en samenwerking dat we sterk staan om dit aan te pakken.”