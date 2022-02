Toerist raakt “tijdelijk verlamd” na eten van wietbrownie in Amsterdam

De feiten dateren naar eigen zeggen van enkele jaren geleden. Benjamin Jenner, nu 25 jaar, raakte verlamd toen hij een brownie gevuld met marihuana at in Amsterdam. Hij was met vrienden naar de Nederlandse hoofdstad afgereisd als onderdeel van een tour door Europa. Nadat hij de brownie had opgegeten en terug was gekeerd naar het hotel, kreeg hij het gevoel dat hij wegzonk in de matras van zijn hotelbed. “Het voelde alsof ik volledig werd opgeslokt”, zegt hij op TikTok, waar hij pas recent een foto van dat moment deelde.

Het op het eerste gezicht onschuldige kiekje werd al meer dan 900.000 keer bekeken op TikTok. “Ik had nog nooit eerder marihuana als joint geprobeerd, laat staan in een brownie. Maar omdat het hier in Australië illegaal is, wilde ik het absoluut proberen in Nederland.” Volgens de Australiër kreeg hij wel degelijk advies om maar een klein stukje te eten. “Maar het sloeg natuurlijk niet meteen aan, en omdat ik niet goed begreep hoe het werkt, heb ik het hele ding opgegeten. Het was lekker, maar dat was een grote fout.”

(lees verder onder de foto)

Jenner in zijn bed in Amsterdam, na het eten van de brownie — © Tiktok

Vervolgens kreeg Jenner dus het gevoel “opgeslokt te worden door zijn matras”. “Het was zo erg. Ik had mijn ogen dicht en kon echt geen enkel deel van mijn lichaam bewegen, ook al was ik bij bewustzijn. Ik wist in mijn hoofd dat ik duidelijk high was, maar mijn hersenen konden geen enkel deel van mijn lichaam in actie krijgen.”

Jenner maant anderen nu wel aan voorzichtiger te zijn dan hij zelf was. “Over het algemeen was het wel leuk en ik zou het waarschijnlijk opnieuw doen. Maar aan iedereen die het wil proberen, zeg ik: doe het alsjeblieft in het comfort van je hotel, met mate, en met comfortabele bedden en een badkamer dichtbij.”