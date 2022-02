Poetin niet meer dan belangrijke pion? Ruslandkenner over wat het ‘Kremlin’ precies is en hoe dit plan “al decennia geleden in gang werd gezet”

Na maanden vol spanning is Rusland Oekraïne binnengevallen. Volgens Ruslandkenner Katlijn Malfliet is de inval onderdeel van een masterplan. Alle ogen zijn gericht op Vladimir Poetin, maar Rusland is meer dan de president alleen. “Hij schudt dit heus niet zelf uit zijn mouw. Poetin is deel van een strategie die al jaren geleden in gang is gezet en waar het Westen decennialang geen aandacht voor had.”