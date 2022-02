KMI kondigt opnieuw code geel af voor felle winden, vrijdag mogelijk smeltende sneeuw

Het KMI waarschuwt voor felle wind en heeft dan ook opnieuw code geel afgekondigd. De rukwinden kunnen donderdag oplopen tot 80 km per uur of meer.

Donderdag bereikt een storing de Kuststreek en die zorgt voor felle wind. Daarna verplaatst zij zich naar het centrum en het oosten. Tijdens haar doortocht kunnen de rukwinden ten noorden van Samber en Maas oplopen tot 80 km per uur of zelfs wat meer. Ten zuiden van Samber en Maas verwacht het KMI eerder windstoten tot 60 à 70 km per uur.

Later overdag komt er regen vanaf het westen. Maxima rond 10 of 11 graden in het centrum. Donderdagavond en volgende nacht wordt het overal snel droog met brede opklaringen.

Smeltende sneeuw

Vrijdag is het wisselvallig met opklaringen, wolkenvelden en buien. Een donderslag en wat korrelhagel zijn mogelijk. Vooral in Hoog- België kan de neerslag ook vallen als smeltende sneeuw. De maxima liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 7 of 8 graden in Laag- België. De wind waait matig en ruimt van zuidwest naar noordwest. Aan zee is de wind vrij krachtig tot krachtig uit west, ruimend naar noordwest.

Zaterdag zorgt een hogedrukgebied voor stabiel weer. ‘s Ochtends vriest het in de meeste streken met in de Ardennen eventueel kans op aanvriezende mistbanken. Overdag is het rustig, droog en vaak zonnig. De maxima lopen uiteen van 2 graden op de Ardense hoogten tot 8 graden in Laag- België. De wind waait zwak tot matig uit het oosten tot het zuidoosten.

Zondag wordt het zonnig. ‘s Ochtends is het opnieuw koud met algemene vorst. In de namiddag schommelen de temperaturen tussen 4 en 9 graden bij een matige zuidoostenwind.