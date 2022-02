37 landbouwbedrijven rond 3M vroegen compensatie aan

37 landbouwbedrijven die in het gebied rond de site van chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht liggen, hebben in de daartoe voorziene periode een tegemoetkoming aangevraagd voor de schade die ze hebben geleden door de ‘no regret’-maatregelen tegen de vastgestelde verontreiniging met PFAS. Dat meldt Vlaams PFAS-opdrachthouder Karl Vrancken. Een stuurgroep met daarin onder meer 3M zelf, landbouworganisaties en het departement Landbouw & Visserij zal zich nu over de dossiers buigen.

De stuurgroep zal volgens Vrancken “de komende dagen” bepalen welke vergoedingen worden uitgekeerd. “Eens dat gebeurd is, krijgen de landbouwers een concreet financieel voorstel”, klinkt het. “Bedoeling is om alle ontvankelijke dossiers af te handelen tegen eind maart.” 3M engageerde zich eerder al om de landbouwers die schade leden door de overheidsmaatregelen te vergoeden.

De 37 bedrijven in kwestie rapporteren, nog volgens Vrancken, vooral over omzetverlies, zowel in de afzet naar professionele kanalen als naar de individuele consument, en dat voor vlees, melk, eieren, groenten en fruit. “De landbouwers zagen ook een sterke impact van de herhaaldelijke berichtgeving in de media”, stelt Vrancken. “Enkelen overwegen zelfs hun activiteiten stop te zetten. Dat toont aan dat de tegemoetkoming echt nodig is.”

3M laat in een reactie alvast weten dat het nog steeds van plan is om de tegemoetkomingen uit te betalen. “3M is verheugd dat 37 landbouwers en bioboeren van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om de voorgestelde ??tegemoetkoming aan te vragen en bevestigt dat dossiers die door de stuurgroep worden goedgekeurd en waarvoor de landbouwers het financiële voorstel aanvaarden, snel uitbetaald zullen worden”, zegt Rebecca Teeters, Senior Vice President Fluorochemical Stewardship bij 3M. “We blijven hiervoor intensief samenwerken met de landbouwersorganisaties en opdrachthouder Karl Vrancken.”