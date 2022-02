Skiën tijdens de krokusvakantie: prachtig weer verwacht, maar waarschijnlijk wel files onderweg

Zaterdag begint de krokusvakantie en voor velen is dat het startschot voor de wintersport. Het goede nieuws is dat de weercondities er prachtig uit zien: genoeg sneeuw, veel zon en weinig neerslag. Het minder goede nieuws is dat er waarschijnlijk weer heel wat files zullen staan op de Europese snelwegen. Maar als je niet te vroeg vertrekt zou ook dat in orde moeten komen.

“We zien wel goede vooruitzichten. In de meeste skigebieden ligt er voldoende sneeuw”, zegt Nicolas Roose van NoodweerBenelux. In Zwitserland ligt boven 2.000 meter zeker 60 centimeter sneeuw. In Duitsland heb je boven 1.000 meter ook heel goede condities. En ook Frankrijk ziet er goed uit. Enkel het oosten van Oostenrijk is wat minder goed bedeeld.

En er komt waarschijnlijk ook niet erg veel sneeuw meer bij. “Enkel woensdag en donderdag zou er neerslag kunnen vallen en dan zal dat ook vooral voor Oostenrijk zijn.”

Op zich is dat ook goed nieuws, want daardoor neemt het lawinegevaar af. “Lawinegevaar heb je als verse sneeuw zich moeilijk kan aanhechten. Zeker als er dan ook nog eens wind bijkomt, dan ligt dat allemaal onstabiel op elkaar. Maar doordat het de afgelopen dagen al ruig en onstuimig geweest is, zou alles wat onstabiel is eigenlijk al naar beneden moeten zijn gevallen. Maar het is toch altijd verstandig om de lokale weerberichten in de gaten te houden. Ten zuidwesten van Zürich geldt nu bijvoorbeeld nog steeds code rood voor lawinegevaar.”

Voor de rest krijgen de skiërs prachtige weercondities, zegt Roose. “Boven centraal Europa krijgen we een hogedrukgebied en dat is het sein voor prachtige weercondities. Zeker in het begin van de krokusvakantie zal het weer vrij rustig zijn. Er zal ook vrij veel zon bij zitten. Maar koud zal het wel zijn.”

LEES OOK. Skiën tijdens de krokusvakantie? Dit zijn de regels in de Europese skilanden

Niet te vroeg vertrekken

Wie komend weekend naar de skigebieden trekt, kan best niet al te vroeg vertrekken. Dat is het advies van mobiliteitsorganisatie VAB. Zij verwachten op heel wat plaatsen files door de vele wintersporters.

Op zaterdag 26 februari zal het vooral in Zuid-Duitsland druk worden ten zuiden van München en net over de grens met Oostenrijk. De grootste kans op files is er op de A7 Ulm - Füssen, de A8 Stuttgart - München - Salzburg en de A9 Neurenberg - München.

In Oostenrijk verwacht VAB op zaterdag 26 februari veel oponthoud op de B179 Fernpassroute tussen de Duitse grens en Nassereith. Ook op de A10 Salzburg - Villach loopt het verkeer waarschijnlijk vast op zaterdag.

In Oostenrijk is er geen vakantie, terwijl in Frankrijk regio B (Noord-Frankrijk, Bretagne en Nice) wel vakantie heeft. Vooral de inwoners van Noord-Frankrijk rijden samen met ons richting de wintersportgebieden. Daar verwacht VAB dus vooral druk verkeer ten oosten van Lyon op de A40 Mâcon - Chamonix en op de A43 Lyon - Chambéry. Vooral de laatste kilometers van de N85 Grenoble - Gap en de N90 Albertville - Bourg St. Maurice bij Moûtiers worden er files verwacht.

In Zwitserland starten enkel in het kanton Basel de Sportferien. Hier zorgt de Gotthardtunnel voor de grootste problemen op de A2 Bazel - Chiasso. Ook op de A1 Zürich - Bern verwacht VAB (beperkte) verkeersproblemen. In Italië is de grootste kans op files op de A22 van Brenner naar Verona.

Door die mogelijke files raad VAB aan om zaterdag 26 februari niet te vroeg te vertrekken. Dat kan wel bijvoorbeeld rond 9 uur ’s morgens. Zo kom je op de knelpunten aan als de files daar aan het oplossen zijn.

Verder geeft de VAB nog mee dat het in Frankrijk sinds 1 november verplicht is om winterbanden en/of sneeuwkettingen te gebruiken in bepaalde regio’s.

(sgg)