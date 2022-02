Porto-coach Sérgio Conceiçao kijkt vanavond zijn ex-club in de ogen tijdens de Europa League: “Ooit zal hij coach worden van Lazio”

FC Porto neemt het vanavond in Rome op tegen SS Lazio in het kader van de Europa League. Voor de bezoekende coach, Sérgio Conceiçao, wordt het een heel speciale wedstrijd. Tijdens zijn spelerscarrière kwam de ex-winnaar van de Gouden Schoen meer dan 100 keer in actie voor Lazio. Hij maakte er deel uit van een sterrenensemble dat de ene na de andere prijs in de wacht sleepte en is er nog steeds graag gezien.

Sérgio Conceiçao streek in 1998 neer bij Lazio, het werd zijn eerste buitenlandse avontuur. De Italianen legden een stevige geldsom op tafel bij FC Porto, maar de investering van bijna 10 miljoen euro bleek een schot in de roos. Op twee seizoenen tijd pakten Lazio en Conceiçao vijf prijzen, waaronder de Europacup II en de landstitel. In zijn tweede – korte – periode bij de blauwhemden uit Rome voegde hij nog een extra Coppa toe aan zijn palmares, al was hij na twee wedstrijden in het toernooi al teruggekeerd naar Porto.

“Zeer gewaardeerd in Rome”

“Conceiçao was misschien niet de allerpopulairste in een selectie vol grote namen als Nedved, Nesta, Salas, Simeone en Stankovic, maar hij was wel een zeer gewaarde speler”, vertelt Lazio-watcher Eelco Brandes. “Hij leverde met zijn techniek en uitstekende voorzet een belangrijke bijdrage aan het succesvolle 4-4-2-systeem als hangende rechtsmidden.”

Volgens Brandes spreekt de vurige coach altijd met veel liefde over Lazio, maar in de aanloop naar het belangrijke tweeluik in de Europa League bleef Conceiçao zakelijk. “Net als Porto speelde Lazio een grote rol in mijn carrière, maar al die goede gevoelens verdwijnen wanneer de match begint. Vanaf dat moment denk ik alleen maar aan winnen.” Brandes ziet Porto straks aan het langste eind trekken: “Lazio is bezig aan een teleurstellend seizoen met een selectie die onvoldoende gestoffeerd is voor het systeem van Maurizio Sarri.”

Conceiçao, “een agressieve coach die er letterlijk alles aan doet om te winnen”, kijkt Maurizio Sarri straks opnieuw in de ogen. — © AP

“Een grootheid in Porto”

De Portugese voetbalanalist Luís Cristóvao benadrukt dat de voormalige aanvoerder van Standard de voorbije jaren als trainer echt zijn stempel heeft gedrukt op FC Porto. “Hij heeft de landstitel teruggebracht naar Porto en de ploeg bovendien nog competitiever gemaakt in Europa. De fans respecteren hem enorm en dat geldt tegenwoordig ook voor de waarnemers. Aanvankelijk werd Conceiçao beschouwd als een matige tacticus, maar hij laat zijn ploeg groeien en weet precies wanneer hij het roer moet omgooien.”

Na de verdiende 2-1-zege tegen Lazio in de heenwedstrijd is Porto goed op weg naar de volgende ronde van de Europa League. Ook in de vaderlandse competitie ziet het er volgens Cristóvao voortreffelijk uit voor de Draken. “De voorsprong op Sporting bedraagt 6 punten. Porto is echt heel sterk, hun weerbaarheid in moeilijke omstandigheden is immens.” Een kleine twee weken geleden sleepte de ploeg van Conceiçao ondanks een dubbele achterstand nog een gelijkspel uit de brand tegen kampioen Sporting.

Tijd voor een nieuwe stap?

Conceiçao, door Cristóvao omschreven als een “agressieve coach die er letterlijk alles aan doet om te winnen”, werd al meermaals gelinkt aan clubs uit de grootste competities van Europa, maar bleef Porto telkens trouw. De kans is echter niet onbestaande dat hij na dit seizoen toch andere oorden opzoekt, zeker indien hij het ver schopt in Europa en hij zijn nationale prijzenpalmares nog weet uit te breiden. Het voorlopige bilan: twee landstitels, één beker en twee supercups.

“Zijn favoriete competitie is de Bundesliga, daar zou ik hem graag zien coachen. Hij was zelf lang actief in Italië, dus de Serie A lijkt ook een goede bestemming”, kijkt Cristóvao vooruit. Volgens Brandes staat het alvast in de sterren geschreven dat de 47-jarige Conceiçao ooit aan het roer van SS Lazio zal staan. “Telkens wanneer Lazio uitkijkt naar een nieuwe trainer, valt zijn naam. Hij heeft zijn liefde voor de club ook nooit onder stoelen of banken gestoken. Dat hij er ooit coach zal worden, zien de supporters bijna als een belofte.”