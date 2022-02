Zo reageren Russen op invasie van Oekraïne: Poetin weer populairder, maar ook burgers die willen betogen

’t Is altijd moeilijk spreken over wat dé Rus nu eigenlijk vindt van wat er in zijn of haar land gebeurt. Vrije media zijn daar een vaag begrip en ofwel krijg je een erg gekleurd beeld vanuit de overheid, ofwel krijg je de meest forse dissidente stemmen te horen. Niet zelden vanuit het buitenland.

Vanmorgen reageerde alvast Anton Dolin, een van de bekendste filmcritici van het land. Hij noemde de oorlog “de afschuwelijkste en schaamtelijkste gebeurtenis” van zijn leven. Sommigen waren van plan om te gaan betogen. “Zeg me gewoon waar ik moet heen gaan”, zei socioloog Konstantin Gaaze. En Karen Shainyan, journalist en producer, zei dat “iedereen die tegen de oorlog is dat ook zo luid en duidelijk mogelijk moest laten horen.”

In de aanloop naar de oorlog had het onafhankelijke Levada Centrum al een peiling gedaan naar de populariteit van president Poetin. Die bleek de laatste weken toch weer in de lift te zitten. Heel wat Russen zijn ook voor de erkenning van de Russischgezinde provincies van begin deze week. “Maar dan vooral omdat ze weinig keuze hadden in die zaak en omdat er geen duidelijke politieke kracht is binnen Rusland die ertegen geprotesteerd heeft.”

Maar een échte oorlog, daar zit de gewone Rus toch niet echt op te wachten, zo blijkt. Toen de Krim ingenomen werd, was er nog sprake van vreugde en gejuich. Dat is in deze hélemaal niet het geval. Journalisten van The New York Times zien een duidelijk verschil tussen de oudere en de jongere generatie. “Die oudere bevolking knoopt nog erg aan bij Poetin en kennen het welvaartverlies van na de Koude Oorlog nog héél goed. Zij geloven wél dat het Westen er nog steeds op uit is om Rusland te verslaan. Bij de jongere bevolking speelt dat soort angsten veel minder. Zij zien een oorlog uitmonden in nog meer armoede, minder goede relaties met het Westen en dus ook minder vrijheid.”

Zo vertelt de 20-jarige Tigran Khachaturyan aan de krant: “Ik heb veel voorbeelden gezien van landen die grote ambities koesteren en het echte doel van hun eigen staat vergeten: de welvaart van het volk. Ik ben tegen dit beleid en schat het heel slecht in”, zei hij.